XXXLutz öffnet morgen 15 weitere Einrichtungshäuser

Die österreichische XXXLutz-Gruppe wird ihre insgesamt 15 Einrichtungshäuser in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit einer verkleinerten Verkaufsfläche ab morgen wieder öffnen. Das Unternehmen reagiert damit auf die in diesen fünf Bundesländern seit gestern erlaubte Abtrennung und Reduzierung der Verkaufsfläche auf 800 m². In Niedersachsen betreibt XXXLutz sechs, in Hessen vier und in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein jeweils zwei Standorte. In Rheinland-Pfalz gibt es ein XXXLutz-Einrichtungshaus.



Von der für den Möbelhandel in Nordrhein-Westfalen geltenden Sonderregelung hatte XXXLutz bereits gestern Gebrauch gemacht und seine in dem Bundesland bestehenden acht Filialen wieder geöffnet.