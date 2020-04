VKR Holding hat Umsatz und Ergebnisse 2019 verbessert

Die dänische VKR Holding hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 10,1 % auf 21,561 Mrd dkr gesteigert. Organisches Wachstum hat 4,2 % zu diesem Anstieg beigetragen. Die restlichen 5,9 % wurden vor allem über Akquisitionseffekte erzielt. So wurden die vom Tochterunternehmen Velux im Jahr 2018 übernommenen drei Unternehmen im vergangenen Jahr erstmals vollständig berücksichtigt. Außerdem hat der zur VKR-Gruppe gehörende dänische Fenster- und Haustürenhersteller Dovista im vergangenen Jahr seine bisherige Minderheitsbeteiligung an Krone Vinduer auf über 50 % aufgestockt, so dass Krone erstmals in den Konsolidierungskreis aufgenommen worden ist.



Nachdem VKR beim EBITDA in den vorangegangenen Jahren Rückgänge hinnehmen musste, konnte das Ergebnis um 14,4 % auf 3,689 Mrd dkr gesteigert werden. Das EBITA hat um 12,6 % auf 3,005 Mrd dkr zugelegt; die EBITA-Marge stieg damit auf 13,9 %. Der Nettogewinn hat sich mit 3,075 Mrd dkr sogar um 72,2 % erhöht.



Für das laufende Geschäftsjahr rechnet VKR aufgrund der Corona-Krise mit rückläufigen Entwicklungen in allen Geschäftsbereichen. Der Konzernumsatz wird laut aktueller Prognose niedriger ausfallen oder höchstens das Vorjahresniveau erreichen. Bei den Ergebnissen werden Einbußen erwartet.