VHI-Jubiläum soll jetzt am 10. Juni 2021 gefeiert werden

Der Ende März aufgrund der Corona-Krise abgesagte Festabend zum 100jährige Bestehen des Verbandes der Deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) wird wie angedacht um ein Jahr verschoben. Nach der ursprünglichen Planung hätte der Festabend am 18. Juni in Berlin stattfinden sollen. Damit wäre er in die 17. bis 19. Juni geplante EPF-Generalversammlung integriert worden, die allerdings ebenfalls abgesagt wurde.



Neuer Termin für das VHI-Jubiläum ist der 10. Juni 2021; Veranstaltungsort bleibt Berlin. Es ist davon auszugehen, dass auch der EPF seine nächste Generalversammlung in diesem Zeitraum in Berlin durchführen wird; eine Bestätigung liegt allerdings noch nicht vor.