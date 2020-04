Stora Enso: Völkel wird neuer Leiter von Wood Products

Zum 1. Juli übernimmt Lars Völkel die Leitung des Geschäftsbereichs „Wood Products“ von Stora Enso. Laut einer heute Morgen veröffentlichten Mitteilung wird Völkel als Executive Vice President (EVP) auch Mitglied des Management Teams des Konzerns. Sein Arbeitssitz wird Stockholm sein.



Völkel ist derzeit noch CEO von Ambibox, einem Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien und Batterie-/Energiespeichersysteme mit Sitz in Mainz. Zuvor war er als CEO bei der Schweizer Franke Kitchen Systems und als EVP Luxury Retail & CEO von Poggenpohl bei Nobia tätig. Darüber hinaus hatte er verschiedene leitende Positionen bei Electrolux inne.



Völkel folgt damit auf Jari Suominen nach, der im Dezember 2019 im Konzern die Leitung der neu geschaffenen Division „Forest" übernommen hat. Die kommissarische Leitung des Bereichs Wood Products liegt seither bei Seppo Toikka, Head of Strategy and Business Controlling bei Wood Products.