Segmüller fertigt täglich bis zu 1.500 Gesichtsmasken

Die Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG hat einen Teil ihrer Näherei kurzfristig auf die Produktion von Gesichtsmasken aus Stoff umgestellt. Nach Unternehmensangaben fertigen aktuell rund 30 Mitarbeiter bis zu 1.500 Mund- und Nasenmasken pro Tag für Kliniken in der Region sowie für das zuständige Landratsamt. Insgesamt beschäftigt Segmüller in seiner unternehmenseigenen Polstermöbelfertigung am Unternehmenssitz in Friedberg rund 300 Mitarbeiter. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen acht Einrichtungshäuser vorwiegend in Süddeutschland.