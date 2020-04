Sägewerke planen ab Mitte April vermehrt Kurzarbeit

In den kommenden Wochenn plant eine steigende Anzahl deutscher Sägewerksunternehmen, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverbands (DeSH) zu den bisherigen Auswirkungen durch die Corona-Krise haben in der letzten Märzwoche 86,6 % der an der Umfrage beteiligten Betriebe im Normalbetrieb gearbeitet, lediglich 11,3 % waren oder planten Kurzarbeit und lediglich 1,8 % hatten bereits geschlossen. Für die Kalenderwoche 15 sinkt der Wert der Betrieb in Normalbetrieb auf 54,2 %, weitere 42,9 % planen oder werden in Kurzarbeit gehen. Der Anteil der Betrieb, die geschlossen sind, steigt auf 2,9 %.



Auch regional ergeben sich größere Unterschiede. So ermittelt der DeSH für Rheinland Pfalz eine Kurzarbeitsquote von 60 % und in Baden-Württemberg und Bayern von 47 % bzw. 43 %. Dem stehen Quoten von 33 % in Nordrhein-Westfalen, 22 % in Hessen sowie lediglich 10 % in Niedersachsen gegenüber. Auch Laubholzverarbeiter sind mit 88 % stärker als Nadelholzbetriebe (69 %) betroffen. Als Hauptursachen für die Produktionsrücknahmen überwiegen Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Schnitt- und Sägerestholzabsatz sowie bereits absehbare personelle Engpässe.