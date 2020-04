Rodenberg Waldkontor erhöht Flotte auf vier Schiffe

Das Holzhandelsunternehmen Claus Rodenberg Waldkontor betreibt mit der „M/V Große Freiheit“ seit Ende Februar ein weiteres Schiff für Holztransporte. Das Schiff wurde 2012 in der niederländischen Werft Bodewes in Hoogezand gebaut und fuhr vor dem Verkauf an Rodenberg Waldkontor unter dem Namen „Paula Anna“. Die M/V Große Freiheit ist das vierte eigene Schiff von Rodenberg Waldkontor. Seit Mitte Februar 2018 ergänzt die „M/V Millerntor“ die 2010 in Betrieb genommene „M/V St. Pauli" und die „M/V Reeperbahn" (2014). Im Vorfeld der aktuellen Neuanschaffung hat Rodenberg Waldkontor im vergangenen Jahr allerdings die Zahl der Zeitcharter-Schiffe von vier auf derzeit nur noch eines („M/V Melody“) reduziert.



Die knapp 107 m lange M/V Große Freiheit kann 8.364 m³ Hackschnitzel transportieren. Inklusive Trimming-Faktor ergibt sich ein Transportvolumen von rund 10.000 m³ Hackschnitzel. Beim Transport von Rundholz können rund 5.000 m³ unter und zusätzlich 1.000 m³ auf dem Deck geladen werden.



Rodenberg Waldkontor setzt die M/V überwiegend für Energieholztransporte unter anderem zu skandinavischen Holzheizkraftwerken ein. Für den Ausbau dieses für Rodenberg Waldkontor noch vergleichsweise neuen Geschäftsfelds sind insgesamt Investitionen von 7,5 Mio € vorgesehen. Neben der M/V Große Freiheit beinhaltet das Investitionspaket auch die Anfang des Jahres in Betrieb genommenen zwei mobilen Hackanlagen von Doppstadt Calbe sowie Fördereinrichtungen. Mit diesen können die Hackschnitzel direkt vom Hacker aufs Schiff verladen werden. Im laufenden Jahr will Rodenberg Waldkontor noch ein weiteres Schiff kaufen, das ebenfalls für den Energieholztransport eingesetzt werden soll.