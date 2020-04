Ponsse will Dividende auf 0,30 €/Aktie senken

Das Board of Directors des finnischen Forstmaschinenhersteller Ponsse will auf der Hauptversammlung am 27. Mai eine Dividendenzahlung von 0,30 €/Aktie vorschlagen. Basierend auf dem nach der Mitteilung gestern an der Börse Helsinki erreichten Schlusskurs von 22,95 € ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 1,3 %. Ursprünglich hätten die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019 einen Dividende von 0,85 €/Aktie erhalten sollen. Eine Dividende von 0,30 €/Aktie hatte Ponsse zuletzt 2013 bezahlt. In den darauf folgenden Jahren hatte sich die Ausschüttung an die Aktionäre kontinuierlich bis auf 0,80 €/Aktie für das Geschäftsjahr 2018 erhöht.



Die Reduktion wird vom Board mit der wirtschaftlichen Unsicherheit infolge der Corona-Krise begründet. Durch die geringere Ausschüttung stehen Ponsse gegenüber der ursprünglichen Planung 15,4 Mio € mehr zur Verfügung.