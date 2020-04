Österreich: Supermärkte stoppen Möbelverkauf

In Österreich wollen die Handelsketten Hofer (Aldi), Lidl, Spar, Rewe und Metro ab Karsamstag verschiedene Non Food-Produkte, darunter Möbel, Gartenmöbel und Elektrogroßgeräte, aus dem Sortiment nehmen. Im Onlinegeschäft sollen diese Waren aber weiter verfügbar sein. Nach gleichlautenden Medienberichten reagieren die Unternehmen damit auf die zunehmende Kritik aus dem Fachhandel, der auch in Österreich seine Geschäfte schon vor Wochen schließen musste.