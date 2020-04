Millionenschaden nach Brand bei Schrage Holz

Ein Brand hat heute Nacht im Sägewerk von Schrage Holz in Olpe-Neuenkleusheim ein Millionenschaden verursacht. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr wurde die Sägewerkshalle irreparabel beschädigt, nachdem diese beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand. Für die Löscharbeiten mussten einige Gebäudeteile mit einem Bagger eingerissen werden. Die Trockenkammer, eine Lagerhalle, die Imprägnieranlage sowie das Verwaltungsgebäude konnten dagegen vor den Flammen geschützt werden. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an. Dementsprechend können auch noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.



Laut Firmenhomepage ist Schrage Holz auf einen Jahreseinschnitt von rund 55.000 fm eingerichtet. 2005 war die Gatterlinie durch eine Spanerkreissägenkombination ausgetauscht worden. Der Produktionsschwerpunkt liegt auf Bauholzsortimenten aus Fichte sowie in geringerem Umfang Lärche.