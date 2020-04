Mehrere Märkte sind wegen Corona-Krise eingebrochen

Die Lage auf den europäischen Parkettmärkten hat sich nach einem relativ guten Start in das neue Jahr aufgrund der Corona-Krise wieder eingetrübt. Dieses Fazit zieht der Board of Directors der Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP) nach einem Anfang April durchgeführten Online-Meeting.



Im Januar und Februar war es in den meisten FEP-Mitgliedsländern demnach zu einer stabilen bis leicht positiven Absatzentwicklung gekommen. Mit der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus mussten dann aber auf verschiedenen Märkten seit März deutliche Einbußen verzeichnet werden. Hiervon betroffen waren vor allem Italien, Frankreich, die Schweiz, Österreich und Schweden. Laut FEP liegt das Absatzvolumen in diesen Ländern bezogen auf das gesamte erste Quartal unter den jeweiligen Vorjahresmengen.



In den übrigen von der FEP bewerteten Märkten konnte der Parkettabsatz im Berichtszeitraum weitgehend auf Vorjahresniveau gehalten werden. Hierbei handelt es sich um Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Spanien und die baltischen Länder.