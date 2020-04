Maja und Staud fahren Produktion wieder hoch

Die beiden zur Vivonio Furniture GmbH gehörenden Möbelhersteller Maja und Staud fahren ihre seit dem 23. März ruhenden Fertigungskapazitäten seit heute wieder hoch. Bei dem Leichtbaumöbelhersteller Maja in Wittichenau soll die Produktion schrittweise wieder anlaufen. Das Hochfahren bis auf 100 % und die Rückkehr zu einem regulären Dreischichtbetrieb wird sich dabei über einen längeren Zeitraum erstrecken und maßgeblich davon abhängen, wann der Hauptabnehmer Ikea seine Einrichtungshäuser wieder öffnen darf. Auch in den vergangenen drei Wochen seit der Abstellung hat Maja Waren aus dem Fertiglager an Ikea geliefert, um den weiterlaufenden Onlinehandel zu bedienen. Darüber hinaus wurde der Produktionsstillstand für Instandhaltungsmaßnahmen genutzt, die ursprünglich für die Woche nach Ostern vorgesehen waren.



Um den vorhandenen Auftragsbestand abzuarbeiten, soll die Produktion bei dem Schlafmöbelhersteller Staud in den kommenden fünf Wochen hingegen auf Volllast fahren. In den vergangenen Tagen konnte die Versorgung mit Vorprodukten und Zulieferteilen insbesondere aus dem benachbarten Ausland für die nähere Zukunft gesichert und die Auslieferung an den Handel gewährleistet werden.