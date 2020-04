Logset stoppt im April Fertigung von Forstmaschinen

Der finnische Forstmaschinenhersteller Logset wird während des gesamten Aprils die Fertigung von Harvestern, Harvesteraggregaten und Forwardern bis 4. Mai aussetzen. Die Mitarbeiter in der Fertigung werden im April vorübergehend freigestellt, während das Personal anderer Bereiche zumindest teilweise in reduziertem Umfang weiter tätig sein wird. Die Serviceeinrichtungen für Kunden und Vertriebspartner bleiben von der am 20. März mitgeteilten Entscheidung unberührt.