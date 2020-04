Verwalter führt Geschäftsbetrieb bei Mai & Sohn fort

Insolvenzverwalter Stefan Herrmann von der Kanzlei HWR Insolvenzverwaltung in Würzburg wird den Geschäftsbetrieb bei dem Laubholzsägewerk und Möbelzulieferbetrieb Mai & Sohn auch nach der in Kürze erwarteten Verfahrenseröffnung weiterführen. Die Versorgung mit Buchenrundholz sowie die Auftragslage sind nach Angaben von Herrmann hierfür ausreichend. Der während des vorläufigen Verfahrens begonnene Investorenprozess wird in den kommenden Wochen weitergeführt. Bislang hat es mehrere Gespräche mit Interessenten gegeben, ein konkretes Angebot wurde aber noch nicht vorgelegt.



Während des vorläufigen Verfahrens wurden stärkere Qualitätskontrollen beim Rundholzeinkauf umgesetzt. Die Verarbeitung von Schadholz-Buchen war beim Insolvenzantrag als eine der Ursachen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten genannt worden. Darüber hinaus bestand auch Verbesserungsbedarf im Controlling. Um das Betriebsergebnis und den Cashflow zu erhöhen hat der Insolvenzverwaltung eine Anhebung der Verkaufspreise unter anderem für die von Mai & Sohn produzierten Rundstäbe und Holzdübel veranlasst. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich im Verlauf des vorläufigen Insolvenzverfahrens von 61 auf 57 reduziert.



Mai & Sohn hatte am 5. März am Amtsgericht Schweinfurt Insolvenzantrag gestellt.