Ingka Group hat Geomagical Labs komplett übernommen

Die Ingka Group hat über ihre Investmentgesellschaft Ingka Investment alle Anteile an den US-amerikanischen Geomagical Labs erworben. Das 2016 gegründete Start-up mit Sitz in Broadview/Kalifornien entwickelt visuelle KI-Anwendungen, mit denen Endverbraucher zum Beispiel per Smartphone photorealistische 3D-Aufnahmen ihrer Wohnräume erstellen und diese anschließend zur Planung von neuen Einrichtungslösungen nutzen können. Laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung wird Geomagical Labs als eigenständige Tochtergesellschaft der Ingka Group operieren, der im Bereich Ikea Retail auch das Ikea-Einzelhandelsgeschäft in weltweit 30 Ländern zugeordnet ist.



Ikea wird die von Geomagical Apps entwickelte Anwendung zukünftig in die eigene Website bzw. die bereits verfügbare Ikea-App integrieren. Über diese Plattformen können Ikea-Kunden dann unmittelbar nach Planung der neuen Wohnungseinrichtung die entsprechenden Möbel bestellen. Die Ingka Group will damit das Online-Geschäft weiter ausbauen. Dieses hat im Geschäftsjahr 2018/2019 rund 11 % zum Einzelhandelsumsatz von Ikea beigetragen