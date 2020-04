In Südtirol sind 80 % des Sturmholzes aufgearbeitet

In Südtirol sind laut dem am Freitag veröffentlichten 7. Situationsbericht der Landesabteilung Forstwirtschaft der Südtiroler Landesverwaltung mittlerweile 80 % des bei Sturm „Vaia“ Ende Oktober 2018 angefallenen Schadholzes aufgearbeitet. Mit Stichtag am 29. Februar waren es rund 1,24 Mio fm von geschätzt 1,5 Mio fm Schadholz. Diese Holzmenge entspricht den Normalnutzungen von knapp zwei Jahren in ganz Südtirol. Beim Grad der Aufarbeitung ist allerdings zu beachten, dass dieser sich auf die ursprünglich geschätzte Schadholzmenge und nicht auf die vielfach tatsächlich angefallene Menge bezieht. Dementsprechend schwankt der Aufarbeitungsgrad in den Forstinspektoraten zum Stichtag regional zwischen 70 % und 143 %. So sind in dem von Vaia mit geschätzt 484.500 fm besonderes stark betroffene Forstinspektorat Bozen I 340.000 fm oder 70 % aufgearbeitet, im Bezirk Bozen II sind es von 450.400 fm am Stichtag 330.782 fm oder 73 % gewesen und im Bezirk Bruneck mit geschätzt 225.000 fm knapp 185.800 fm oder 83 %. Der Aufarbeitungsgrad von 100 % ist im Bezirk Welsberg mit rund 95.200 fm oder 143 % übertroffen. Kurz nach dem Sturmereignis war die Schadholzmenge in Welsberg mit 66.700 fm angegeben worden. In einzelnen Südtiroler Gemeinden übertrifft die Aufarbeitungsmenge die ursprünglichen Schadensmeldungen um das Doppelte und Dreifache.



Gemessen an der nur für Flächenwürfe weiterhin mit 5.918 ha angegebenen Schadensfläche liegt der Aufarbeitungsgrad bei 70 %. Im Verlauf der vergangenen Wintermonate wurden zunehmend kleinere Flächen vom Sturmholz geräumt, nachdem bereits Ende September 2019 rund 90 % der Flächen über 100 ha aufgearbeitet waren.