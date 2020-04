Ikea rechnet mit Verknappung der Lagerkapazitäten

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Europa und den USA und der damit in den vergangenen Wochen erfolgten Grenzschließungen in verschiedenen Ländern ist es verstärkt zu Unterbrechungen in der Ikea-Lieferkette gekommen. Das hat Henrik Elm, Global Purchasing Manager der Ikea Supply AG, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt. Um die Auswirkungen auf die Warenverfügbarkeit jedoch so gering wie möglich zu halten, wurden die Lagerbestände auf verschiedene Standorte umverteilt. Problematisch sieht er vor allem die Verfügbarkeit notwendiger Lagerkapazitäten in Ländern, in denen der Konzern seine Filialen vorübergehend geschlossen hat. Elm geht davon aus, dass es hier in den kommenden Wochen zu Einschränkungen kommen wird und Waren, die sich bereits auf dem Transportweg befinden, gegebenenfalls zurückgesendet werden müssen.



Darüber hinaus ist Ikea zusammen mit verschiedenen Zulieferern in die Fertigung von Atemmasken, Desinfektionsmitteln, Gesichtsschutz und medizinischen Einwegschürzen für Klinikpersonal und Mitarbeiter im Gesundheitssektor eingestiegen. Die ersten Chargen für europäische Kliniken befinden sich laut Elm auf dem Transportweg. In China hatte der Konzern bereits zu einem frühen Zeitpunkt damit begonnen, Atemmasken für seine Mitarbeiter zu produzieren.