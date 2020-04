Häseli ist neuer Geschäftsführer bei IEP Technologies

Am 1. März hat Markus Häseli zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Geschäftsführung bei IEP Technologies Deutschland übernommen. Seit Februar 2017 ist er zudem Director of Sales Europe bei dem zur Hoerbiger Holding gehörenden Hersteller von Explosionsschutzsystemen. Zuvor war er ab Oktober 2016 im Europa-Vertrieb für die OEM- und Key Account-Kunden zuständig.



Vor seinem Wechsel zu IEP Technologies Deutschland war er Head of Marketing and Sales bei der unter anderem auf die Entwicklung und Produktion von Maschinen-, Schallschutz- und Absaugkabinen ausgerichteten Haslach Group. Zwischen Juli 2003 und Januar 2015 hatte er bei Fike Europe als Managing Director die deutsche Tochtergesellschaft Fike Deutschland geleitet. Wie IEP ist Fike vor allem im Bereich Explosionsschutz tätig.