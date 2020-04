GreCon hat zwei Geschäftsbereiche zusammengelegt

Die Fagus GreCon Greten GmbH & Co. KG hat die beiden Business Units „GreCon Messtechnik“ und „GreCon Inspektionssysteme“ im Geschäftsbereich Messtechnik zusammengeführt. Die Leitung übernimmt Jörg Hasener, der das Messtechnikgeschäft bereits seit der zu Jahresbeginn 2018 erfolgten Einführung der neuen Business Unit-Struktur verantwortet. Zukünftig leitet er damit neben den Aktivitäten mit Messtechnikanlagen zur Erfassung unter anderem von Feuchte, Flächengewicht und Dicke auch das Geschäft mit flächendeckend arbeitenden Messsystemen wie Superscan, Dieffensor und Formator. Mit der Zusammenlegung reagiert GreCon nach eigenen Angaben auf den Wunsch vieler Kunden nach einheitlichen Ansprechpartnern in Vertrieb und Kundendienst für das gesamte Produktportfolio der beiden Bereiche.



Für die GreCon-Messtechnik sollen sowohl in der Holzwerkstoffindustrie als auch in anderen Branchen neue Anwendungsfelder erschlossen werden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der „GreCon 3D Particleview“, der seit Jahresbeginn bereits an mehreren Produktionsstandorten der Holzwerkstoffindustrie bei der Bestimmung der Spangeometrie zum Einsatz kommt. Für die zweite Jahreshälfte plant das Unternehmen zudem die Markteinführung des „GreCon Simple Lab“ zur automatischen Messung von Formaldehydemissionen. Darüber hinaus soll der bereits in verschiedenen MDF- und OSB-Anlagen eingesetzte Formator für den Einsatz bei der Spanplattenproduktion freigegeben werden.