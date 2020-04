Geplanter Zusammenschluss von Eco Log und Gremo

Die beiden schwedischen Forstmaschinenhersteller Eco Log und Gremo wollen sich zusammenschließen. Laut dem heute bekannt gegebenen Intent of Merger soll in einem ersten Schritt im Sommer der Bau von Gremo-Forstmaschinen in das Werk von Eco Log in Söderhamn verlagert werden. Ab dem Sommer soll auch der Forstmaschinenvertrieb von Eco Log in Söderhamn zusammengeführt werden. Das bisherige Gremo-Werk in Ätran soll künftig als Servicestützpunkt genutzt werden.



Durch den Zusammenschluss wird das Produktionsprogramm der beiden bislang selbstständigen Hersteller erweitert. Bei Forwardern können künftig Modelle mit einer Zuladung von 7,5 t bis 20 t angeboten werden. Bei Harvestern erweitert das Achtrad-Modell von Gremo die Eco Log-Produktpalette ebenfalls nach unten.