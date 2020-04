Dietl bei Motorradunfall tödlich verunglückt

Bei einem Motorradunfall am 8. April ist Hannes Dietl tödlich verunglückt. Dietl war Eigentümer des gleichnamigen Sachverständigenbüros in Subenberg/Niederbayern und München. Der Aufgabenschwerpunkt lag in der Sägeindustrie. Darüber hinaus war er als Dozent am Lehrinstitut Rosenheim tätig.