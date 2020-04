Bengtsson folgt bei Komatsu Forest als CEO auf Ueno

Jens Bengtsson ist am 1. April als CEO bei dem schwedischen Forstmaschinenhersteller Komatsu Forest auf Mitsuru Ueno nachgefolgt. Bengtsson ist seit Oktober 2009 als CFO und COO bei Komatsu Forest tätig. Er wird kommissarisch seine bisherigen Aufgaben weiterführen bis über eine Nachfolge entschieden ist. Ueno hatte die Position des CEO am 1. April 2014 von Toshio Miyake übernommen. Ueno wird künftig im japanischen Mutterkonzern Komatsu als Senior Fellow in der Forest Division tätig sein.