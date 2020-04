Andersen ist neuer Board-Vorsitzender der VKR Holding

Auf der Hauptversammlung der VKR Holding Mitte März wurde Thomas Thune Andersen zum neuen Vorsitzenden des Board of Directors gewählt. Andersen, der bislang stellvertretender Vorsitzender war, hat die Nachfolge von Søren Bjerre-Nielsen angetreten.



Bjerre-Nielsen hat sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt, nachdem er 24 Jahre Mitglied dieses Gremiums war. Ende 2019 war er bereits bei der VKR-Tochtergesellschaft Velux als Board-Vorsitzender ausgeschieden.



Neu in den Board of Directors gewählt wurden Jørgen Jensen und Lise Kaar.Jensen hatte Anfang Dezember bei Velux den Vorsitz von Bjerre-Nielsen übernommen; bei VKR wurde er jetzt zum Stellvertreter von Andersen ernannt. Der Board of Directors bei VKR besteht somit inzwischen aus sechs Personen.