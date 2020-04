American Woodmark ernennt Senior Vice President

Der US-amerikanische Küchen- und Badmöbelhersteller American Woodmark hat Teresa May zur neuen Senior Vice President und Chief Marketing Officer ernannt. In der neuen Position wird sie direkt an American Woodmark-CEO Cary Dunston berichten. May kommt von der in Nashville/Tennessee ansässigen Asurion LLC, einem Anbieter von Versicherungen für Smartphones, Tablets, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Satellitenempfänger und Schmuck. Dort war sie rund zwei Jahre ebenfalls als Senior Vice President und Chief Marketing Officer tätig. Seit November 2018 war sie zudem Mitglied im Board of Directors von American Woodmark. Dieses Amt hat sie nun niedergelegt.