Voraussichtlich 500.000 fm Schneebruch in Oberösterreich

Ähnlich wie im Salzburger Land wurden nun auch in Oberösterreich die Schätzungen der Schneebruchschäden deutlich nach oben korrigiert. Stand Ende April geht die Landwirtschaftskammer Oberösterreich von 500.000 fm Kalamitätsholz durch Schneebruch/-druck aus. Der größte Teil der Schäden ist auf Flächen in den Höhenlagen zwischen 600-900 m ü. NN entstanden. Ende Januar war in Oberösterreich noch von 200.000 fm Schadholz durch Schneebruch/-druck ausgegangen worden.



Die nun Oberösterreich befürchteten Schneebruch-Mengen stellen den höchsten Wert seit 2006 dar. Die Statistik des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) in der jährlich die Schadholzmeldungen der Bezirksforstinspektionen zusammengeführt werden, hatte damals für Oberösterreich 812.290 fm ausgewiesen, nachdem es 2005 149.910 fm waren. 2018 waren es weniger als 10.000 fm. Abgesehen von 2005 und 2006 hat die Schadholzmenge durch Schneebruch/-druck in Oberösterreich von 2002 bis 2018 zwischen unter 10.000 fm und 45.000 fm/Jahr geschwankt.