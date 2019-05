Valmet übernimmt Hersteller von Refinermahlscheiben

Der finnische Valmet-Konzern hat mit der am 1. Mai abgeschlossenen Übernahme der US-amerikanischen J&L Fiber Services sein Ersatzteil- und Servicegeschäft im Bereich Refiner ausgebaut. J&L Fiber Services produziert Mahlsegmente sowohl für Niedrigkonsistenzrefiner in der Papier- und Zellstoffindustrie als auch für die zur Herstellung von TMP sowie HDF/MDF eingesetzten Hochkonsistenzrefiner. Der Transaktion wurde ein Unternehmenswert von 51 Mio € auf cash- und schuldenfreier Basis zugrunde gelegt, der noch den üblichen Anpassungen nach dem Closing unterliegt.



Nach Angaben von Valmet hat J&L Fiber Services in den letzten zwölf Monaten mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 30 Mio US$ erwirtschaftet, die EBITDA-Marge wird mit 15 % angegeben. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte weltweit, wobei rund drei Viertel des Gesamtumsatzes auf Nordamerika entfallen. J&L Fiber Services wird zukünftig unter dem Namen „Waukesha Service Center“ dem Valmet-Geschäftsbereich „Services“ zugeordnet.