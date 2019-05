Umsatz- und Ergebnisrückgang bei Mercer Timber

Im ersten Quartal hat der Geschäftsbereich „Wood Products“ der Mercer International seine Schnittholzproduktion zwar um 8 % auf 110,7 Mio bdft gesteigert, die Verkaufsmenge und auch der durchschnittlichter Verkaufspreis blieben allerdings mit 109,2 Mio bdft bzw. 359 US$/1.000 bdft um 5 % bzw. 14 % hinter dem jeweiligen Vorjahreswert zurück.



Laut dem heute Morgen veröffentlichten Geschäftsbericht sank der Quartalsumsatz des Bereichs um 17 % auf 44,4 Mio US$. Davon entfielen 39,2 Mio US$ auf den Verkauf von Schnittholz (-19 %), 2,7 Mio US$ auf den Verkauf von Energie (-4 %) und 2,6 Mio US$ auf die Vermarktung von Sägeresthölzern (-4 %).



Trotz eines Rückgangs der Rundholzbeschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr um rund 21 % gab das operative Ergebnis im Bereich Wood Products auf 1,62 Mio US$ nach, ein Minus zum Vorjahr in Höhe von 17,3 %.