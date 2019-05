Tolko legt kanadisches Sägewerk dauerhaft still

Der kanadische Holzindustriekonzern Tolko Industries wird das Sägewerk in Quesnel/British Columbia dauerhaft stilllegen und im Werk Kelowna/British Columbia die Schnittholzproduktion von zwei Schichten auf eine zurückfahren. Das Werk Quesnel war bereits im Oktober auf unbestimmte Zeit eingestellt worden. Die Entscheidung für die endgültige Stilllegung hat Tolko am Freitag bekannt gegeben. Mit den Desinvestitionen wird sich die Nadelschnittholzproduktion von Tolko in British Columbia um 250 Mio bdft reduzieren. Durch die Stlllegung des Werkes Quesnel fallen 150 Arbeitsplätze weg. Von der Produktionskürzung in Kelowna sind 90 Mitarbeiter betroffen.



Ähnlich wie bei der vorläufigen Entscheidung im Oktober begründet Tolko die Produktionskürzungen mit dem Rundholzmangel in der Region British Columbia Interior. Nach dem jahrelangen Überangebot durch die Borkenkäferkalamität in der Region ist der Hiebssatz (Annual Allowable Cut, AAC) in den vergangenen Jahren zurückgenommen worden und wird auch in den kommenden Jahren noch weiter sinken. Tolko weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Rundholzverknappung stärker als erwartet ausgefallen ist. Zudem habe sich die wirtschaftliche Situation der Sägewerke durch die Waldbrände sowie die Abschwächung beim Nadelschnittholzabsatz zusätzlich verschlechtert.