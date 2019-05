Home Depot: McPhail übernimmt CFO-Posten von Tomé

Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot hat Richard McPhail zum neuen CFO und Executive Vice President bestellt. McPhail wird den Posten von Carol Tomé übernehmen, die Ende August in den Ruhestand wechseln wird.



Tomé verantwortet seit Mai 2001 als CFO die Finanzen des Unternehmens. Insgesamt ist sie bereits seit 24 Jahren im Unternehmen tätig. McPhail ist seit 2005 bei Home Depot und hat seitdem verschiedene Positionen innerhalb der Finanzabteilung durchlaufen. Aktuell ist er Senior Vice President of Finance Control and Administration.