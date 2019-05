Privatwald startet Online-Kampagne für Soforthilfen

In Zusammenhang mit den bereits Anfang April vom Vorsitzenden des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen Philipp Freiherr Heereman vorgebrachten Forderungen nach Soforthilfen in einer Größenordnung von 16,5 Mio € zur Bewältigung der aktuellen Borkenkäferkalamität, hat der Waldbauernverband nun eine Online-Kampagne gestartet, um den Druck auf die politisch Verantwortlichen zu erhöhen.



Mit einer Postkarte können sich Mitglieder und Freunde des Waldbauernverbandes ab sofort per Briefpost wie auch elektronisch (e-Postkarte) über die Kampagnen-Webseite des Verbandes direkt an die Staatskanzlei wenden.



Die geforderten Mittel sollen vor allem zur Schädlingsbekämpfung sowie zur Schaffung zusätzlicher Lagerkapazitäten verwendet werden. Darüber hinaus fordert der Verband Steuervergünstigungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Kalamitätsholz. Die vom Land zusammen mit dem Bund für 2019 bislang angekündigten zusätzlichen Hilfsmittel von 1,2 Mio € bezeichnete Heereman in Anbetracht der Schäden und der Folgekosten als nicht annähernd ausreichend.



Borkenkäfer haben in NRW bereits über 2 Mio fm Käferholz verursacht, für das laufende Jahr wird mit einer weiter steigenden Schadholzmenge gerechnet. Zusammen mit abiotischen Schäden, vor allem Windwürfen, ist 2018 in NRW eine Schadholzmenge von insgesamt rund 4,3 Mio fm angefallen.