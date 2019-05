Parkettverband NWFA hat Board of Directors neu gewählt

Craig Dupra, geschäftsführender Gesellschafter des US-Handelsunternehmens Installers Warehouse hat den Vorsitz im Board of Directors der National Wood Flooring Association (NWFA) übernommen. Er hat damit die Nachfolge von Chris Zizza (C&R Flooring, Westwood/Massachusetts) angetreten. Auf dem bislang von Dupra besetzten Posten des Vice Chairman ist Julie Russel (Rudd Company, Seattle/Washington) nachgerückt.



Zum neuen Schatzmeister wurde Steve Brattlin (SVB Wood Floor Service, Grandview/Missouri) gewählt. Neuer Sekretär im Board of Directors ist Mike Welch (E.J. Welch Company, Earth City/Missouri).



Das Gremium, zu dem noch eine Reihe weiterer Direktoren gehört, wird jährlich neu gewählt. Die aktuelle Besetzung wurde im Rahmen der Anfang Mai in Forth Worth/Texas durchgeführten NWFA Wood Flooring Expo bekannt gegeben.