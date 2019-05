Kärntner Rundholzhändler Wandaller ist insolvent

Über das Kärntner Rundholzhandelsunternehmen Willibald Wandaller wurde vorgestern am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Haupttätigkeitsfelder des Unternehmens sind Sägerundholzlieferungen an Kärntner und besonders Osttiroler Sägewerke sowie der Brennholzhandel. Im Drautal hat Wandaller auf einer angemieteten Fläche einen Umschlagplatz für die Bahnverladung betrieben. Das Handelsvolumen lag in den vergangenen Jahren bei rund 30.000 fm/Jahr.



Als Verwalter wurde Gernot Götz von der gleichnamigen Kanzlei in Spittal an der Drau bestellt. Nach Angaben von österreichischen Kreditschutzverbänden stehen den Verbindlichkeiten von 930.000-970.000 € nur Aktiva von rund 840.000 € entgegen. Hierzu zählen auch Fahrzeuge, darunter ein LKW für den Holztransport, und ein Holzlager im Wert von rund 40.000 €. Als Grund für Überschuldung werden der sinkende Holzpreis und Forderungsausfälle genannt. Der Holzhandel und Holztransport sollen geschlossen werden. Von der Geschäftsaufgabe sind vier Mitarbeiter betroffen.