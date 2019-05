ISC 2019 findet Mitte Oktober in Antwerpen statt

Die diesjährige International Softwood Conference (ISC) wird vom 16. bis 18. Oktober auf Einladung der Softwood Import Section innerhalb des belgischen Fedustria-Verbandes, der European Timber Trade Federation (ETTF) und der European Organization of the Sawmill Industry (EOS) in Antwerpen durchgeführt. Am 16. Oktober finden zunächst die EOS-General Assembly und das ETTF-Presidents Meeting statt.



Am 18. sowie am Vormittag des 19. Oktober werden im Rahmen der im Radisson Blu Astrid Hotel veranstalteten ISC aktuelle Entwicklungen in den relevanten Nadelschnittholz produzierenden und verbrauchenden Ländern präsentiert. Abschließend findet am 19. Oktober die ETTF-General Assembly statt. Weitere Informationen zur Konferenz können auf der ETTF-Homepage abgerufen werden.