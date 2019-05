Insolvenzverwalter hat zwei Angebote für HocoHolz

Der vorläufige Insolvenzverwalter der HocoHolz, Dr. Jochen Zaremba, will die Investorengespräche in Kürze abschließen. Die Tageszeitung Passauer Neue Presse hat am Dienstag berichtet, dass für den Holzfußboden- und Leistenhersteller zwei verbindliche Angebote von Investoren vorliegen. In beiden Angeboten ist die Übernahme aller Mitarbeiter vorgesehen. Wer von den beiden Investoren den Zuschlag erhält, ist derzeit noch von der Entscheidung des Eigentümers der Betriebsimmobilie, der Haas-Gruppe, abhängig.



Anders als für HocoHolz zeichnet sich für die ebenfalls insolvente Hoco Fenster und Türen derzeit noch keine Lösung ab. Die Gespräche mit möglichen Investoren dauern derzeit noch an. Die Ausproduktion mit reduzierter Mitarbeiterzahl wird von Zaremba aber weitergeführt.