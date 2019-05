Insolvenzverwalter hat Binos-Aktivitäten eingestellt

Am 24. April hat der kurz zuvor eingesetzte vorläufige Insolvenzverwalter Stephan Höltershinken alle Aktivitäten bei dem Maschinen- und Anlagenhersteller Binos GmbH eingestellt. Laut einem Bericht der HAZ hätten die vorhandenen finanziellen Mittel nicht mehr zur Kostendeckung ausgereicht. Ende April seit zudem das Insolvenzausfallgeld ausgelaufen.



Binos hatte bereits Ende Februar einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Hameln hatte Höltershinken in der Folge als Sachwalter eingesetzt. Am 24. April hat das Amtsgericht allerdings die Eigenverwaltung aufgehoben und ein vorläufiges Insolvenzverfahren eingeleitet.