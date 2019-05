Ermittlung zum Brand bei I.B.H. Sägewerk dauern an

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aachen zur Ursache des Großbrands bei I.B.H. Sägewerk in Schleiden am 7. Februar dauern noch an. Dies hat die Staatsanwaltschaft Aachen auf Anfrage mitgeteilt, nachdem am 3. Mai ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen werden konnte. Der 15 Jahre alte Jugendliche hat nach seiner Verhaftung mehrere Brandstiftungen im Raum Schleiden zugegeben. Der Brand in dem Sägewerk wurde von dem Beschuldigten aber nicht eingeräumt.