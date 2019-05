Kreis will Geschäft mit Küchen-Handelsmarken forcieren

Die Verbundgruppe Der Kreis will künftig verstärkt auf seine Küchen-Eigenmarken setzen. Wie Der Kreis auf seinem vom 10. bis 12. Mai in Stuttgart ausgerichteten Kongress mitgeteilt hat, sollen die Konzepte der drei bestehenden Handelsmarken „Vivari“ (produziert von Nobilia), „Logic“ (Nolte) und „ai“ (Häcker) überarbeitet und zusammen mit der zunächst „Caleo“ genannten Küchenmarke auf internationaler Ebene vereinheitlicht und vertrieben werden. Der Name Caleo soll aus markenschutzrechtlichen Gründen demnächst ausgetauscht werden; ein neuer Name steht aber bislang noch nicht fest. Die Küchen dieser Marke werden von dem Hersteller Beckermann Küchen geliefert, mit dem es nach Angaben von Oliver Strelow, Geschäftsführer von Der Kreis Deutschland, bislang noch keine Exklusivvereinbarung gegeben hat. Die Weiterentwicklung der von Schüller produzierten Eigenmarke „Kreis Design“ ist zudem in der Planung. Mit der Überarbeitung der Handelsmarkenkonzepte soll laut Der Kreis eine stärkere Marktdurchdringung erreicht werden.



Die in der Verbundgruppe zusammengeschlossenen Küchen- und Badspezialisten, Schreinereien und Innenausbauunternehmen haben 2018 einen Außenumsatz 3,68 Mrd € und damit eine Steigerung von 4,0 % gegenüber dem Vorjahr erzielt. Im Vergleich zu 2017 hat sich das Wachstum demnach wieder beschleunigt. Im Vorjahr war die Steigerungsrate mit 2,2 % etwa halb so hoch ausgefallen. Alle Ländergesellschaften haben im vergangenen Jahr zu dem Umsatzzuwachs im Verbund beigetragen. Insbesondere in Großbritannien wurde ein hohes Wachstum verzeichnet.



Die Anzahl der Mitglieder in der Verbundgruppe hat sich um insgesamt 332 Unternehmen auf 3.344 erhöht. Dabei ist der Großteil der Neuzugänge auf die zum 1. Januar 2018 erfolgte Übernahme des Verbunds für Schreinereien und Tischler TopaTeam zurückzuführen, der zum genannten Zeitpunkt rund 330 Mitglieder umfasste. Im Jahresverlauf konnten hier weitere neue Partner hinzugewonnen werden. Auch die Teilverbände Der Kreis, Creative Partner (Innenausbau, Laden-/Fensterbau) und Mein Bad sowie das Franchisesystem Varia haben Neuzugänge verzeichnet.