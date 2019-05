AFI: McWilliams übernimmt Interims-Nachfolge für Maier

Donald Maier, CEO des US-amerikanischen Bodenbelagsherstellers Armstrong Flooring (AFI), ist am vergangenen Freitag mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Parallel dazu ist er auch aus dem Board of Directors ausgeschieden. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt, allerdings spricht das Unternehmen in seiner Mitteilung von einem Entschluss in gegenseitigem Einvernehmen. Zum kommissarischen Nachfolger für Maier wurde der Vorsitzende des Board of Directors, Larry McWilliams, bestellt.



Maier war Anfang 2010 zu Armstrong World Industries (AWI) gewechselt und hat dort innerhalb der damaligen Bodenbelagssparte verschiedene Führungsaufgaben übernommen. Im September 2014 wurde er zum CEO des Geschäftsbereichs Armstrong Flooring berufen. Nach der Abspaltung der Bodenbelagsaktivitäten von AWI im Frühjahr 2016 wurde Maier auch CEO bei der neu gegründeten AFI.