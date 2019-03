US-Möbelindustrie schließt mit Umsatzplus von 3 % ab

Im Gesamtjahr 2018 haben die US-amerikanischen Möbelhersteller im „Residential-Bereich“ den Umsatz um 3 % auf 28,366 Mrd US$ gesteigert. Dabei haben laut dem monatlich von dem Beratungsunternehmen Smith Leonard veröffentlichten Konjunkturbericht zwei Drittel der befragten Unternehmen eine Steigerung erzielt. Der Auftragseingang hat noch stärker um 6 % auf 29,171 Mrd US$ zugelegt. Auch hier haben knapp zwei Drittel der Hersteller einen Anstieg gemeldet. Zum Ende des Jahres ist ein Auftragsbestand im Wert von 2,308 Mrd US$ aufgelaufen, was einem Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Der im Einzelmonat Dezember erwirtschaftete Umsatz lag mit 2,320 Mrd US$ in etwa auf dem Vorjahresniveau. Der Auftragseingang ist dagegen um 7 % auf 2,208 Mrd US$ gestiegen. Damit hat der Auftragseingang in allen Monaten des vergangenen Jahres zugenommen. Allerdings haben im Dezember weniger als die Hälfte (45 %) der meldenden Unternehmen einen Auftragszuwachs erzielt. Das Jahresendgeschäft ist demnach nicht für alle Marktteilnehmer gleich gut ausgefallen.