Homapal: Schwarze hat Produktionsleitung übernommen

Bereits im September 2018 hat Daniel Schwarze bei dem zur Formica Group gehörenden Schichtstoffhersteller Homapal die Produktionsleitung übernommen. Er ist damit auf Hans-Dieter Ballhausen nachgefolgt, der zum gleichen Zeitung in Ruhestand gegangen ist. Schwarze war vor seinem Wechsel zu Homapal seit 2007 als Global Production Manager für die im Bereich Gesundheitsprodukte tätige Ottobock SE & Co. KGaA tätig. In dieser Position war er unter anderem für weltweite Prozessoptimierungen, Produkt- und Produktionsstättenverlagerungen zuständig.