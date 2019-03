Österreich: 3,45 % Lohnerhöhung in der Holzindustrie

In Österreich verständigten sich die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) sowie der Fachverband der Holz- und Sägeindustrie bereits in der ersten Verhandlungsrunde über Lohnerhöhungen ab dem 1. Mai. Nach Angaben von GBH und Fachverband steigen die Löhne in den Kollektivverträgen um 3,45 %. Die Ist-Löhne (Akkorde, Prämienverdienste, Leistungslöhne) steigen sowohl bei Arbeitern als auch Angestellten um 3,25 %. Darüber hinaus hat man sich auf einen Überstundenzuschlag von 100 % für die 11. und 12. Stunde sowie ab dem 1. Januar 2020 ab der 51. Wochen-Stunde geeinigt. Bei einer Arbeitszeit über 10 Stunden stehen den Mitarbeitern zudem zwei bezahlte Pausen von jeweils 10 Minuten pro Arbeitstag zu. Beschäftigte haben künftig auch einen Rechtsanspruch auf tageweisen Zeitausgleich, wenn Überstunden in Freizeit abgegolten werden.



Um die Ausbildungsberufe in Bereich der Holz- und Sägeindustrie noch attraktiver zu machen wurden die Bezüge für Lehrlinge deutlich aufgewertet. So erhalten künftig Lehrlinge die im laufenden Lehrverhältnis das 18. Lebensjahr vollenden, die Lehrlingsentschädigung des dritten Lehrjahres, was einer Erhöhung um bis zu 100 % entspricht.



Der neue Kollektivvertrag hat eine Laufzeit bis 30. April 2020.