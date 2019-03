Neue Ausgabe des englischsprachigen EUWID special

Am morgigen Freitag geht die inzwischen fünfte Ausgabe der englischsprachigen Sonderausgabe „EUWID Special: Wood-Based Panels“ in die Post. Adressaten sind in erster Linie Unternehmen aus der Holzwerkstoffindustrie, der Oberflächenbranche, dem Anlagenbau sowie aus angrenzenden Be-reichen. Zum gleichen Zeitpunkt wird das komplette Magazin als pdf auf der EUWID-Homepage eingestellt. Bei Interesse an einer gedruckten Ausgabe schicken Sie bitte Ihre Postadresse an holz@euwid.de.



Wie die bislang erschienenen vier Ausgaben greift dieses Magazin auf 86 Seiten aktuelle Themen aus dem Maschinen-/Anlagenbau, der Holzwerk-stoff- und der Zulieferindustrie auf, über die in den wöchentlich erscheinenden Informationsdiensten „EUWID Holz und Holzwerkstoffe“ und „EUWID Wood Products and Panels“ berichtet wurde. Ein Schwerpunkt sind dabei die laufenden Veränderungen in der Oberflächenbranche. Weitere Themen sind Investitionen und Desinvestitionen in den Bereichen Structural Panels und Composite Panels sowie aktuelle Marktentwicklungen bei Holzwerkstoffen und Oberflächen.