Nebl folgt auf Hübner bei Staatsforstverwaltung Bayern

Am 1. April wird Ministerialrat Friedrich Nebl als Personalchef der Bayerischen Staatsforstverwaltung auf Hermann Hübner nachfolgen. Hübner geht in Ruhestand, nachdem er das Personalreferat seit 1998 verantwortet hat.



Nebl hat im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten seit 2017 das Referat „Waldpädagogik, Wissenstransfer, Internationale Belange“ geleitet. Zuvor stand er von 2011 bis 2017 dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Ebersberg als Leiter vor. Von 2005 bis 2011 war er Leiter des Referats „Forstpolitik und Umwelt“ im Ministerium.