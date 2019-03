Juodeliai will 40 Mio € in neues Sägewerk investieren

Das litauische Sägewerksunternehmen Juodeliai investiert am Standort Marijampole 40 Mio € in den Bau eines neuen Sägewerkes. Kernstück des neuen Werkes wird nach Angaben von Juodeliai eine auf eine Produktionskapazität von rund 460.000 m³ Schnittholz/Jahr ausgelegte Spanerlinie von Linck sein. Die Lieferanten der übrigen Anlagenteile hat Juodeliai noch nicht bekannt gegeben.



Das Sägewerk wird auf einem 20 ha großen, an die Freihandelszone Marijampole angrenzenden Grundstück errichtet.Bis Ende 2019 sollen die Produktionshallen fertiggestellt sein. Die Inbetriebnahme ist für September 2020 geplant. Juodeliai wird mit dem neuen Produktionsstandort, an dem rund 100 Mitarbeiter beschäftigt werden, nach eigener Einschätzung europaweit zum zweitgrößten Hersteller von Palettenbrettern aufsteigen. Der Umsatz soll sich gegenüber 2018 auf 110 Mio € mehr als verdoppeln.