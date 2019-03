Holzhochhaus Mjøstårnet am 1. März offiziell eröffnet

Am 1. März wurde das mit einer Höhe von 85,4 m derzeit weltweit höchste Holzhochhaus „Mjøstårnet“ im norwegischen Brumunddal offiziell eröffnet. Das rein in Holzbauweise und nicht als Hybridbau realisierte Holzhochhaus umfasst 18 Stockwerke. Insgesamt wurden von der zum Moelven-Konzern gehörende Moelven Limtre in dem Objekt 2.600 m³ Massiv- und Leimholzprodukte verbaut. Das Gebäude wurde mit einer ähnlichen Technologie realisiert wie das rund 50 m hohe 14-stöckige Hochhaus „Treet“ im norwegischen Bergen.