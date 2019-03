Hettich hat erstmals Umsatz von über 1 Mrd € erzielt

Die Hettich-Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 1,059 Mrd € erzielt und damit erstmals die Schwelle von 1 Mrd € überschritten. Gegenüber Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 8,6 %. Der Auslandsanteil am Umsatz lag stabil bei 71 %.



Bereits in den drei vorangegangenen Jahren 2017 (+6,8 %), 2016 (+3,8 %) und 2015 (+4,5 %) hatte der Möbelfunktionsbeschlägehersteller Zuwächse verzeichnet, nachdem für 2014 und 2013 jeweils leichte Rückgänge ausgewiesen werden mussten. Für den kumulierten Zeitraum von 2015 bis 2018 ergibt sich eine Umsatzsteigerung von rund 20 %.



Im Jahresdurchschnitt hat das Unternehmen 2018 rund 6.700 Mitarbeiter beschäftigt und damit 100 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland lag unverändert bei rund 3.600. Weltweit hat die Hettich-Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr 119 Mio € investiert.