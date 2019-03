Haworth hat 2018 mit Umsatzplus von 5 % abgeschlossen

Der US-amerikanische Büromöbelhersteller Haworth hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 2,14 Mrd US$ erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr, als mit 2,04 Mrd US$ erstmals die Schwelle von 2 Mrd US$ übertroffen wurde, entspricht dies einem Anstieg von knapp 5 %. 2017 und 2016 hatte der Konzern Steigerungsraten von 5,3 % bzw. 6,4 % erzielt und damit ebenfalls im mittleren einstelligen Prozentbereich zugelegt.



Haworth beschäftigt weltweit 7.500 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte über 650 Händler in über 120 Ländern.