Halder Mobilentrindung hat Insolvenzantrag gestellt

Die Halder Mobile Holzentrindung hat am 22. März am Amtsgericht Bad Waldsee Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Dr. Matthäus Rösch, Ravensburg, bestellt.



Halder ist einer der wenigen in Deutschland verbliebenen Forstunternehmen, die mobile Entrindungsanlagen betreiben. In einem zusammenfassenden Artikel in der Ausgabe August 2018 der Fachzeitung Forst & Technik über mobile Entrindungsanlagen und deren Betreiber wird für Halder ein jährliches Auftragsvolumen von 100.000 fm mit zwei Anlagen genannt.



Von Halder sind in der Vergangenheit auch Entrindungsanlagen entwickelt und im Kundenauftrag aufgebaut worden. Darüber hinaus werden Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kundenmaschinen durchgeführt. Laut Firmenhomepage ist das Unternehmen auch mit Harvestern und Forwardern in der Holzernte tätig und betreibt mobile Hacker für die Herstellung von Waldhackschnitzeln.