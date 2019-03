Der Bundesverband Flachglas (BF) und die Gütegemeinschaft Flachglas veranstalten am 3. und 4. April in Stuttgart ihren nächsten Glaskongress. Am ersten Veranstaltungstag ist die Mitgliederversammlung angesetzt, an der aber auch Nichtmitglieder teilnehmen dürfen. Am zweiten Veranstaltungstag stehen verschiedene Fachvorträge und Impulsreferate auf dem Programm.