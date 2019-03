Geschäftsführer Arnemann scheidet bei Nowy Styl aus

Gordon Arnemann, seit Januar 2008 Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Nowy Styl GmbH in Ebermannsdorf, wird Ende März das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen verlassen. Die Position soll nicht wieder neu besetzt werden. Die Verantwortung für die deutschen Vertriebskanäle Bürofachhandel und Versand-/Wohnmöbelhandel wird künftig Roman Przybylski übernehmen, Vorstand Vertrieb und Marketing International der übergeordneten polnischen Nowy Styl Group und zugleich Geschäftsführer von Nowy Styl Deutschland.



Arnemann war vor 15 Jahren als Marketing Manager bei Nowy Styl eingetreten. Anfang 2006 war er in die Zentrale in Polen gewechselt, um dort den Bereich internationales Marketing zu unterstützen. Seit 2008 war Arnemann als Geschäftsführer maßgeblich an dem Aufbau des Unternehmens in Deutschland beteiligt. Seit April 2014 leitet er zudem als Geschäftsführer die Tochtergesellschaft Rohde & Grahl.